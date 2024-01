ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Famoso junto ao público por ter sido destaque em diversas séries, como "Impuros" e "Os Outros", o ator Raphael Logam fará seu primeiro grande papel em uma novela com "Família é Tudo", próxima trama das sete da Globo, que estreia em março.

A Folha de S.Paulo mostra, em primeira mão, a caracterização de ator para o vilão Hans Mancini. O ator admite que, por ser o primeiro folhetim em um grande papel, existe uma certa ansiedade, sim. O tal do "frio na barriga", com o perdão do clichê.

Antes de "Família é Tudo", Raphael Logam havia feito apenas pequenas participações em tramas da Globo para o horário das nove, como "A Regra do Jogo" (2015) e "Amor de Mãe" (2019-2021).

"Fiz algumas participações pequenas em diversas tramas. Essa, de fato, é a mais longa. A preparação foi corrida porque vim de outro trabalho, mas fui muito bem recebido pelos colegas de cena e pela equipe. Hans tem um arco dramático maravilhoso. Vai dar pra brincar bastante ?com responsabilidade, claro", afirma Logam à Folha de S.Paulo.

O ator afirma que ainda não sentiu a diferença de atuar em novela e série neste início de gravações, mas acredita que isso ficará mais evidente futuramente, junto com a repercussão da novela em que será antagonista.

"Venho numa batida boa de trabalho nos streamings e teatro. Graças a todos os Deuses e Deusas. E agora com esse desafio de estar em um produto mais longo. Confesso que ainda não senti muita diferença porque estamos no início. Acho que vou entender a dimensão quando passar uns quatro meses de trabalho. E sobre set de filmagem, a novidade está sendo conhecer novas pessoas", comentou o ator.

Na trama de "Família é Tudo", Frida Mancini (Arlete Salles) é dada como morta durante a viagem de navio em comemoração ao seu aniversário. Uma comoção toma conta das pessoas que viviam ao redor dela.

A irmã gêmea, Catarina (Arlete Salles), e o sobrinho Hans (Raphael Logam) foram os últimos a dividir momentos com a empresária aposentada. Mas a proximidade não foi por um motivo nobre. Interessados no dinheiro de Frida, participar do cruzeiro foi a desculpa perfeita para executarem o plano que visava convencer a matriarca dos Mancini a nomear Hans como seu herdeiro.

"Eu já estou amando odiar o Hans. Tomara que o público tenha a mesma sensação que eu. As gravações estão divertidíssimas. Nesse início tive mais contato com a Arlete Salles, que já se tornou um grande amor. Já tinha feito alguns amigos que estão no elenco. Está sendo e acredito que será cada vez mais divertido", completa o ator.

"Família é Tudo" é escrita por Daniel Ortiz, autor de sucessos como "Alto Astral" (2014), "Haja Coração" (2016) e "Salve-se Quem Puder" (2020-2021). A direção é de Fred Mayrink, parceiro de Ortiz em outros trabalhos.