SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida pela atuação em "House of the Dragon" (HBO), a atriz australiana Milly Alcock, 23, foi confirmada como intérprete da personagem Supergirl nos cinemas.

Desde que foi escolhido como novo líder criativo dos estúdios DC, James Gunn resolveu mexer no universo cinematográfico da empresa. A confirmação foi feita pelas redes sociais dele.

"Milly é uma jovem atriz fantástica e talentosa, e estou incrivelmente animado com ela ter se tornado parte do universo DC", escreveu Gunn no Instagram.

"Sim, fiquei sabendo dela em 'House of the Dragon', mas fiquei impressionado com suas diversas audições e testes de tela para 'Supergirl'. Ela encarna Kara como imaginado por Tom King, Bilquis Evely e Ana Nogueira", emendou.

Segundo o Deadline, a atriz vai estrelar o filme "Supergirl: Woman of Tomorrow", baseada na série em quadrinhos "Supergirl: A Mulher do Amanhã". Antes do lançamento, ainda sem data definida, ela deverá aparecer em algum outro projeto.