RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Desde que sua história se tornou pública, Gabriella Gaspar dorme pouco. Fica ansiosa com a possibilidade da diferença de quatro horas entre Brasília e Budapeste, capital da Hungria, atrapalhe qualquer tipo de contato de Neymar ou de seu advogado com relação ao teste de paternidade da filha Jazmin Zoé. A ex-modelo, que hoje trabalha como estoquista, afirma que o atacante da seleção brasileira é pai da menina, 9.

Em conversa por email com a reportagem, Gabriella se antecipa e avisa que sabe um pouco de português e que ainda comete alguns erros, como usar "ele" no lugar de "ela" ao se referir a Jazmin.

Gaspar conta que a menina sempre soube do suposto parentesco com Neymar, que se recupera de uma lesão no joelho, e diz acreditar que a menina é parecida com Rafaella Santos e Nadine Gonçalves, respectivamente irmã e mãe do jogador. "Ela se parece fisicamente com ele também", avalia. "A natureza e a personalidade são 100% do Neymar A minha filha adora futebol e quer ser jogadora de futebol como o pai."

Representada pelo advogado Angelo Carbone, além da confirmação da paternidade, Gabriella pede uma pensão mensal de 30 mil euros, algo em torno de R$ 160 mil -o valor retroativo passaria de R$ 20 milhões. "Não estou pedindo muito", diz ela. "Só queria mesmo que Neymar entrasse em contato conosco."

Procurada, a assessoria de Neymar disse ao F5 que não vai se posicionar sobre o caso. Confira abaixo os principais trechos da entrevista.

*

PERGUNTA - Quando você conheceu Neymar? Isso teria ocorrido na Bolívia?

GABRIELLA GASPAR - Conheci Neymar depois do jogo Bolívia x Brasil [quando a seleção brasileira fez o penúltimo amistoso antes da convocação para a Copa das Confederações em abril de 2013]. Infelizmente, foi por pouco tempo porque tive que voltar para casa na Hungria depois de um dia.

P - Quando você descobriu a gravidez, tentou entrar em contato com o jogador?

GG - Sim. Tentei escrever para a família dele e para o Neymar também, mas não deu certo.

P - Por que resolveu trazer essa história à tona agora?

GG - Não... tentei por diversas vezes entrar em contato com Neymar e também com a sua família. Os anos se passaram e pensei que com a ajuda de um jornalista poderia conseguir entrar em contato com a família. Nada. Eles têm o direito de saber da minha filha. Eles têm o direito de saber que Jazmin também pertence a eles.

P - E sua filha?

GG - A minha filha também tem direito ao pai e à família paterna.

P - Ele já te procurou ou tentou fazer algum acordo após a exposição do caso?

GG - Infelizmente ainda não conseguimos conversar.

P - Jazmin Zoé sabe que Neymar seria seu pai?

GG - Claro, eu disse a ela. Jazmin só vê o pai nos jogos quando passam por aqui. Ela assiste aos jogos de Neymar quando estão na TV. Ela está ansiosa para finalmente vê-lo e abraçá-lo.

P - Você gostaria que ela tivesse contato com Neymar e a família dele?

GG - Sim. Estou fazendo isso [o pedido de averiguação de paternidade] por ela.

P - Jazmin se parece com Neymar?

GG - Acho que ela se parece muito com o Neymar. Muitas pessoas falam que ela é a imagem espelhada da Rafaella e bem parecida com a Nadine. A natureza e a personalidade são 100% de seu pai.

P - Ela gosta de futebol? Gosta do Brasil?

GG - Ela adora futebol e quer ser jogadora como o pai. O Brasil é um lugar lindo e, sim, eu amo o Brasil. A minha filha ama também o seu país.

P - O que você está pedindo ao Neymar?

GG - Não estou pedindo muito. Só queria mesmo que Neymar entrasse em contato conosco.