SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Knotfest, criado em 2012 pela banda Slipknot, confirmou a banda de heavy metal como hedliner, ou seja, atração principal do evento. As apresentações acontecem no Allianz Parque, na região oeste de São Paulo, nos dias 19 e 20 de outubro. A pré-venda de ingressos começa na quinta-feira, 1º de fevereiro, e as vendas gerais iniciam na sexta (2), nas bilheterias e na Eventim.

Metaleiros poderão adquirir suas entradas, que variam entre R$ 490 (inteira), na cadeira superior, e R$ 790, na pista. Ingressos nas modalidades meia e social, com valor reduzido e doação de um quilo de alimento não perecível, também estarão disponíveis para compra.

Os fãs que desejarem entrar no estádio antecipadamente, ter acesso ao museu com figurinos, máscaras e instrumentos dos membros -novidade nesta edição-, além de entrar na área vip com open bar de cerveja e receber um item exclusivo da lojinha, precisam desembolsar R$ 4.990 no combo Vip I - Unsainted. Já o pacote Vip II - Maggot (R$ 1.990) também oferece acesso a área vip, além de fila exclusiva nos pontos oficiais de venda de produtos, entrada antecipada e credencial.

Em 2024, o Knotfest celebra sua segunda edição no Brasil e comemora os 25 anos do lançamento do primeiro álbum dos norte-americanos, "Slipknot", lançado em 1999. Na primeira data, 19 de outubro, a banda apresentará um repertório variado, passando por vários anos de sua história. No segundo dia, 20 de outubro, o grupo tocará o seu disco de estreia na íntegra. Outros artistas que irão compor o line-up não ainda não foram divulgados.

KNOTFEST 2024

Quando 19 e 20 de outubro

Onde Allianz Parque - r. Palestra Itália, 200, Água Branca, região oeste

Preço Entre R$ 490 e R$ 4.990

Link https://www.eventim.com.br/campaign/knotfestbrasil