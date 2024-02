SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (3), quem visitar a Mica Crafted Chocolates, em Pinheiros, na região oeste de São Paulo, receberá um shot de gim de graça e poderá adquirir bombons artesanais com novos sabores. A ação funciona como um preparativo para o Carnaval, com blocos que começam a ocupar as ruas da capital no início de fevereiro. As atividades têm início às 12h e duram até os estoques acabarem.

No estabelecimento, especializado em produtos artesanais, os bombons disponíveis terão os sabores de bala de menta refrescante com frutas vermelhas e frozen com gim de jambu. Cada unidade custa R$ 7. A partir de R$ 100 em compras, o cliente ganha um frozen alcoólico e abadá.

Já o shot de dry gim com jambu, distribuído de maneira gratuita, será oferecido na porta da loja. Entre às 12h e às 15h, a programação também traz músicas indie e brasilidades, com a DJ Miss Má.

PRÉ-CARNAVAL: MICA CRAFTED CHOCOLATES

Quando Sábado, 3 de fevereiro, a partir das 12h

Onde R. Artur de Azevedo, 1199, Pinheiros, região oeste

Link https://www.instagram.com/mica_crafted_chocolates/