SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 65, e a rapper dominicana Tokischa, 27, trocaram beijos quentes durante show da cantora em Nova York, na última segunda-feira (29). A cantora compartilhou os registros em post bem engajado no Instagram na última quarta-feira (31).

Tokischa fez uma participação no show da turnê da diva pop por Nova York. As duas cantoras são amigas há alguns anos e lançaram uma versão de "Hung Up" juntas em 2022, com título"Hung Up on Tokischa". A rapper é conhecida como a "Madonna da República Dominicana".

Durante a apresentação, as duas trocaram toques nas regiões íntimas antes de se beijarem. Mas esta não foi a primeira vez que a interação aconteceu ao vivo. A parada do orgulho de 2022 em Nova York foi o primeiro palco. O beijo se repetiu na Semana de Moda no mesmo ano.

Madonna também já protagonizou beijo icônico com Britney Spears e Christina Aguilera no MTV Music Awards de 2003.