ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Se na TV aberta sua audiência ainda patina, o BBB 24 já é considerado um sucesso no Globoplay, o serviço de streaming da Globo. O reality show comandado por Tadeu Schmidt elevou os índices da plataforma, e ainda a fez roubar público das gigantes Netflix e Amazon Prime Video.

É o que aponta índices de audiência do streaming, medidos pelo Kantar Ibope, e obtidos com exclusividade pela Folha de S.Paulo. Comparando-se com o BBB 23, no ano passado, a audiência do Globoplay subiu em 45% com a atual edição.

O período do levantamento de audiência é entre os dias 8 e 24 de janeiro, período em que rolaram os primeiros 20 dias da atração de confinamento, e acontecimentos como a desistência da influenciadora Vanessa Lopes.

No mesmo período, é possível observar uma queda de Netflix e Amazon em relação a 2023. Netflix, que é a primeira colocada entre os streamings, caiu 7% na participação do bolo da audiência das plataformas.

Já a Amazon, que é a terceira colocada, atrás do Globoplay, viu uma retração 9% na participação do streaming durante o período do reality show.

Desde 2022, o Ibope mede a audiência do streaming em qualquer dispositivo, como televisão, celular, tablet e computador. No ano passado, inclusive, o instituto fechou uma parceria com a Netflix nesse sentido.

O BBB 24 também tem ido bem no Multishow, o canal de variedades da Globo, onde tem uma cobertura complementar à TV aberta.

Mais de 12,5 milhões de pessoas já assistiram ao BBB 24 na versão ao vivo pós-programa na TV Globo, por volta das 23h30, levando o canal à liderança da TV por assinatura com picos de até 5 pontos no PNT da TV paga. Cada ponto equivale a 175 mil indivíduos.

Já o programa A Eliminação, apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima nas noites de quarta-feira do Multishow, também cresceu cerca 27% em relação a 2023, com alcance de mais de 1,5 milhão de pessoas até agora.