SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em novo boletim, a equipe médica atualiza os fãs sobre o estado de saúde de Mamma Bruschetta.

Médicos identificaram quadro infeccioso. Sem dar detalhes sobre a infecção, o boletim diz que Mamma Bruschetta está "em tratamento e com evolução positiva do quadro clínico".

Mamma Bruschetta está consciente. "Ela respira em ar ambiente, está consciente e comunicativa", afirmam os médicos.

Ela continua na UTI. Mamma Bruschetta está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, desde segunda-feira (29).

SEGUNDA INTERNAÇÃO NESTE ANO

A apresentadora deu entrada no hospital com "falta de ar e pressão baixa". A assessoria da famosa confirmou a informação ao UOL: "Ela estava com pressão baixa e um pouco de falta de ar e preferimos levá-la para avaliar do que se tratava".

No início de janeiro, ela ficou internada por nove dias. Ela ficou na UTI e recebeu alta no dia 18.