SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A herança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões na atual cotação) deixada pelo ator alemão Christian Oliver, que morreu aos 51 anos, em decorrência de um acidente aéreo em 4 de janeiro, está com futuro incerto.

Christian Oliver morreu junto com as duas filhas, Annik, 12, e Madita, 10. Segundo informações da revista Page Six, os pais do ator, Ursula e Gerhard Klepser nomearam uma pessoa para administrar os bens deixados pelo filho, mas, como ele não deixou testamento, está enfrentando empecilhos legais.

Além dos pais, Oliver também deixou uma irmã, Alexandra Klepser. Ele estava solteiro após o fim do casamento com a mãe de suas filhas, Jessica Klepser, em 2022.

Christian Oliver ficou conhecido por atuar nos filmes "Speed Racer", "O Segredo de Berlim" e "Operação Valquíria". Ele morreu, junto com as filhas, em um acidente aéreo no dia 4 de janeiro, após a aeronave em que estavam cair no mar, na região de Bequia, no Caribe. No acidente, também morreu o piloto, Roberto Sachs.