SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette conversou com seguidores no Instagram e disse que está no início do processo de congelamento de óvulos. Aos 34 anos, a advogada e ex-BBB afirmou gostar da liberdade que o procedimento propicia.

"Comecei tomando essas vitaminas, depois vou fazer exames. Em seguida, vou tomar injeções e depois colher [os óvulos]. É muita coisa, mas o poder de escolha é muito bom", disse.

Ela ainda falou que tem muitas informações que circulam que não são verdadeiras. "Não é verdade que incha e que dói. Vou ver com a médica questões de preço. Para retirar é caro, mas a manutenção não, depende."

Desde 2023, a cantora namora Kaique Cerveny, estudante de nutrição. Ele é natural de Bauru, no interior de São Paulo, mas mora em Brasília e pratica ciclismo, natação e crossfit. O rapaz foi campeão brasileiro da modalidade em 2019, e participa de competições internacionais.