SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Enquanto a filha Wanessa está no BBB 24, Zilu Godói também conquistou sua vaga na televisão.

Zilu, que mora em Orlando, vai levar seu programa "Coisas de Zilu" do YouTube para a emissora norte-americana TVC. A TVC se define como um "canal de notícias, informações e entretenimento para você que é brasileiro e mora no exterior".

Em suas redes sociais, a ex-mulher de Zezé di Camargo compartilhou a novidade com seus fãs. "Meus amores, preciso compartilhar uma notícia incrível com todos vocês! 2024 mal começou e já está marcado por um grande passo na minha vida. É com imensa alegria que anuncio minha contratação por um canal de TV dos Estados Unidos, afiliado à CNN. Sim, é verdade!", escreveu Zilu.

Segundo ela, o programa ganhará novo cenário e novo formato. "Será uma experiência maravilhosa levar alegria e entretenimento, além de convidados sensacionais, para todos vocês. Estou em êxtase! Trabalhar com o que amo, em um canal de televisão e ainda por cima nos Estados Unidos é realmente um sonho se tornando realidade", comemorou.

Em seu programa no YouTube, Zilu recebe personalidades brasileiras que vivem nos EUA, como Nívea Stelmann e Luigi Baricelli, fala sobre os preços dos alugueis na Flórida e entrevista especialistas em green card.

De acordo com dados do Itamaraty de 2023, cerca de 1,9 milhão de brasileiros vive nos Estados Unidos. Destes, mais de 20% moram na Flórida.