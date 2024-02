SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diagnosticada com narcolepsia, Pocah, 29, admitiu já ter dormido enquanto dirigia. Ela relembrou o caso em entrevista ao programa Na Piscina com Fê Paes Leme, do GNT.

"Eu já tinha notado que eu tinha um sono excessivo, eu cheguei a dormir ao volante", disse a cantora.

Pocah só descobriu o distúrbio que causa sonolência diurna em excesso quando saiu do "BBB 21", edição em que ficou marcada por dormir demais.

"Não é o ano inteiro que isso acontece, é um distúrbio que acontece em momentos de fragilidade. De acordo com a cabeça. E eu nunca ia imaginar até eu sair do programa", afirma.

A funkeira disse ainda que depois do reality, ela começou a pesquisar mais sobre o tema e rever alguns sintomas. "Eu tenho muita insônia. No programa, eu não dormia à noite. O meu sono era mais durante o dia", contou.