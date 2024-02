SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os espectadores que foram esquecidos pelos funcionários no Estação Net Rio, um dos cinemas de rua mais tradicionais do Rio de Janeiro, depois da última sessão do dia de "Os Rejeitados", serão recompensados.

A plateia que precisou chamar a atenção do público de um bar vizinho para sair do estabelecimento terá direito a ingressos ilimitados no cinema Estação em 2024, com acompanhante e pipoca.

O grupo também assistiu ao filme "O Sabor da Vida", de Anh Hung Tran, que estreia nos cinemas apenas no dia 29 de fevereiro, com antecedência.

Cartazes com a frase "rejeitados por um dia, amados para sempre", foram colocados no cinema e distribuídos ao público durante a sessão especial. Os funcionários que fecharam o cinema antes do término da sessão também estavam presentes e se desculparam com os espectadores.