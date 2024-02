SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet ameaçou colocar os brothers no "Tá Com Nada" -quando todos os participantes do BBB 24 vão para a Xepa- e foi contida por Wanessa Camargo, Marcus Vinicius e Matteus.

Na Xepa, ela queria comer algo do VIP -isso faria com quem todos os brothers e sisters escolhidos pelo Líder perdessem seus privilégios no jogo. A modelo foi contida por Wanessa Camargo, Marcus Vinicius e Matteus.

A filha de Luiza Brunet quis comer algo do VIP após receber uma pulseira vermelha de Davi, que atendeu o Big Fone, quando já era alvo da Líder. "Eu estou tentando comer um pedaço de bolo e ela [Wanessa] não deixa. Porque agora que eu estou com dois negócios [a pulseira do alvo e a pulseira vermelha], eu não estou nem aí que vai todo mundo para o 'Tá Com Nada'", disse a modelo.

Marcus perguntou se Yasmin estava "doida". "Estou, sim! Será que uma lambida na tábua de bolo já resolve?", completou a sister enquanto os brothers a seguravam.