A Rainha do Carnaval 2024, Júlia Costa, de 19 anos, resolveu se aventurar no mundo carnavalesco pela primeira vez neste ano, representando a escola Vale do Paraíbuna. A motivação para participar do concurso para a Corte da Folia deve-se à forte influência familiar.

“Quando eu estava grávida, as pessoas colocavam a mão na minha barriga e diziam: vem uma nova rainha aí”, afirma Juliana Costa, mãe de Júlia e que também foi eleita rainha no ano de 1966.

A trajetória como modelo permitiu que a jovem estivesse preparada para assumir o posto de rainha, de modo que o resultado não fosse uma novidade para amigos e familiares da juiz-forana, que acumula conquistas quando o assunto é concurso de beleza. Além dos títulos como miss, ela também se destaca como ativista social, chamando a atenção para o racismo e outras pautas de relevância para a sociedade. Para saber mais sobre a história da jovem, confira a entrevista completa, disponível na TV Acessa.com.