SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Céline Dion fez uma aparição surpresa neste domingo (4) na 66ª edição do Grammy.

Céline Dion subiu ao palco no final da premiação. Ela apresentou a categoria "Álbum do Ano", a mais aguardada da noite.

Taylor Swift foi criticada por ignorar a cantora no palco. Premiada na categoria, ela abraçou outras pessoas no palco e, ao pegar o troféu, não interagiu com a canadense.

Céline está reclusa desde que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida. Ela recebeu o diagnóstico no final de 2022 e, segundo sua irmã, chegou a perder o controle dos músculos. Ela ficou quase 600 dias sem ser fotografada em público, e um jornal noticiou que ela provavelmente nunca mais cantaria em público.

Ela fez sua primeira aparição pública desde o diagnóstico em novembro. A cantora assistiu a um jogo de hóquei de seu time preferido, o Montreal Canadiens.