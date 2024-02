Depois de dar o tom da comemoração das três décadas trajetória nos palcos com "O Esquenta da Ivete" no Maracanã, em 2023, a cantora baiana anunciou em suas redes sociais a agenda de shows da mega turnê "A Festa-30 anos em uma noite". Juiz de Fora é uma das 30 cidades que receberá a celebração da carreira da estrela, no dia 19 de outubro.

A venda de ingressos deverá começar nesta terça-feira (6). A turnê começa no dia 1º de junho, em Manaus e segue até o dia 12 de abril de 2025, no Rio de Janeiro. Segundo a artista, todos os shows ocorrerão em estádios e arenas.