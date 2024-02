SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Heming Willis, mulher de Bruce Willis, ator americano diagnosticado com demência frontotemporal, está escrevendo um guia de cuidados baseado em sua experiência com o marido. A publicação está prevista para 2025.

"Para mim, o conhecimento é poder, e construir uma rede de apoio ao meu redor tem sito vital", disse ela em um comunicado citado pela People. "Tem me trazido estabilidade e certo controle, que tinha sido completamente perdido depois que nossa família soube do diagnóstico de demência frontotemporal [de Willis]."

Demência frontotemporal é um termo guarda-chuva para reunir um grupo de doenças que afetam a parte frontal e os lobolos temporais do cérebro. Willis havia sido diagnosticado com afasia em um primeiro momento, condição que compromete a capacidade de um indivíduo se comunicar e entender a linguagem escrita ou falada.

A descoberta o levou a se afastar dos estúdios em março de 2022. Depois, um segundo diagnóstico revelou que o ator estava com demência.

O livro de Heming Willis terá entrevistas, conselhos de especialistas e histórias pessoais da família Willis para ajudar pessoas que convivem com familiares diagnosticados com a doença.

"Identificar recursos para me educar tem sido poderoso e me permitiu continuar avançando da maneira mais positiva para que eu possa ser a melhor mãe, esposa, filha, amiga e parceira de cuidados", diz ela. "Quero poder compartilhar isso com a próxima pessoa que estiver nessa situação."