SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Fernandes compartilhou em suas redes sociais que passa por uma cirurgia no braço nesta segunda-feira (5) para tratar uma lesão sofrida enquanto velejava de kitesurf. O apresentador de No Limite (Globo) viajou para fazer a operação.

"Quando as coisas não saem como a gente imagina...é preciso serenidade e fé!", escreveu ele. Fernando contou que sofreu a lesão quando fazia uma manobra no kitesurf, com a qual já estava acostumado. "No impacto da queda não me dei conta da gravidade da lesão, então segui a vida 'normalmente'", continuou.

Apesar da dor que vinha sentindo, ele só descobriu a injúria quando fez um "check up" comum. "Depois de uma longa e chata ressonância, recebi o laudo: 'ruptura do tendão do tríceps'. Na hora bateu aquele desespero, pois ja vi o tamanho do problema que viria". "Meus braços tem um papel bem importante na minha vida", lembrou o paratleta.

Fernando viajou a São Paulo para realizar a cirurgia: "Cheguei em SP, fui direto ao médico e, depois de um longo papo, aqui estou eu, no quarto do hospital esperando o Dr. Ewerton chegar para fazer uma cirurgia no braço direito e reconectar esse tendão do tríceps".

O ex-BBB não deu atualizações sobre seu estado de saúde após a cirurgia até a última atualização desta matéria.