SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem só Beyoncé e Jay-Z roubaram a cena na cerimônia do Grammy no último domingo (4). Blue Ivy, filha do casal, de apenas 12 anos, também posou para fotos e subiu ao palco da premiação. Seu visual chamou atenção, mais especialmente porque a herdeira da Queen B usou uma peça brasileira.

Blue Ivy usou um vestido romântico da americana Vivienne Westwood, acompanhado por botas brancas da marca Larroudé, criada pela designer brasileira Marina Larroudé. Marina disse à reportagem que foi uma "surpresa maravilhosa" ver suas peças no palco do Grammy e nos pés da garota.

A marca trabalha com um time em Los Angeles focado em "VIP dressing". Ou seja, um segmento voltado só para vestir clientes "VIP". "Estamos muito orgulhosos de ver a Blue Ivy usando uma bota nossa para um evento tão importante", disse a designer.

A brasileira radicada em Nova York lançou a Larroudé em junho de 2020, após passar pela Teen Vogue como diretora de fashion e ser VP da loja de departamentos Barneys. A marca de sapatos produz suas peças no Brasil.

Jay-Z recebeu o prêmio Dr. Dre Global Impact Award, que homenageia sua carreira, ao lado da filha. Foi lá também que o rapper criticou a posição do Grammy por não ter premiado Beyoncé e artistas negras com prêmio de melhor álbum do ano.