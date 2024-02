ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecido por participar de diversos programas populares e jornalísticos da TV brasileira, Comandante Hamilton não vai mais bater ponto no Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena, na Band.

Nas últimas semanas, Hamilton se dividia entre participações matinais no SBT, onde fazia o programa Primeiro Impacto, ao mesmo tempo que atendia o Brasil Urgente, com seu antigo parceiro na Band.

No entanto, Hamilton recebeu proposta da emissora de Silvio Santos para participar do Tá na Hora, novo programa jornalístico que será comandado por Christina Rocha e Marcão do Povo nos fins de tarde.

"Estava negociando com a Band, mas não concluímos a negociação. Vou ficar só no SBT", afirmou Hamilton para a reportagem.

A primeira reunião do Tá na Hora foi feita nesta segunda (5). O programa tem previsão de estreia para o dia 18 de março.

O Tá na Hora é uma versão light do clássico Aqui Agora, policialesco que fez muito sucesso nos anos 1990 nos fins de tarde do SBT. A atração, inclusive, tinha Christina Rocha em seu comando.

Junto com Christina Rocha, estará Marcão do Povo, âncora policial da emissora desde 2017. O jornalista Léo Dias deverá fazer parte do elenco. Alexandre Frota recusou proposta para participar da atração.