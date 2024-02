SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milton Nascimento, 81, se emocionou ao assistir sua música "Clube da Esquina N° 2" tocar na novela Renascer (Globo), nesta segunda-feira (5).

Augusto Nascimento, filho do músico, filmou o pai feliz da vida assistindo a exibição da novela ao som de sua canção. "Gostou da trilha?", questiona ele.

Com largo sorriso no rosto, Milton não escondeu a alegria de ouvir o seu trabalho reconhecido na trama. "Put* que pari*! Nossa senhora", respondeu o artista.

Augusto Nascimento ainda brincou com o vídeo do pai na postagem do Instagram. "Quando um noveleiro escuta sua música na novela", escreveu ele.

Em 2017, Milton Nascimento contou que estava vivendo a fase mais feliz de sua vida ao conseguir registrar Augusto como filho. "Augustinho, como filho e empresário, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida", disse Milton, em entrevista à revista Veja.