SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embate entre Fernanda e Beatriz no Sincerão do BBB 24 (Globo) rendeu muitos memes sobre a confeiteira nas redes sociais. Até famosos e ex-participantes como Gil do Vigor elogiaram a postura dela. "Diva", disse ele.

Durante o momento em que Beatriz chamou Fernanda de "falsa", a confeiteira não deixou barato e em sua vez de falar soltou algumas frases de impacto.

Dentre elas: "Não me interesso em nada por você", "Prefiro não olhar nem falar com você", "Você chega a ser invisível" e "Enquanto você não ganha nada, continua sendo nada".

Porém, a fala que mais gerou repercussão foi uma em que Fernanda comparou o relacionamento de ambas com o filme "127 Horas" (2010).

"Tem um filme chamado '127 Horas' que o cara agarra a mão na pedra? Se fosse eu e você, eu tiraria minha mão em 5 segundos, pois não quero ficar perto de você", disparou.

As frases de efeito ajudaram Fernanda a angariar ao menos 70 mil seguidores após o Sincerão.