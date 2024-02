SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Renascer", remake de Bruno Luperi para a obra clássica de seu avô, Benedito Ruy Barbosa, entrou em sua segunda fase, na TV Globo. Avançando três décadas na narrativa, apenas oito personagens continuam sendo interpretados pelos mesmos atores.

Entre eles estão, Jacutinga, papel de Juliana Paes, e Norberto, encarnado por Matheus Nachtergaele. Há, no entanto, mudanças profundas no núcleo central do folhetim. José Inocêncio, agora na faixa dos 60 anos, está na pele de Marcos Palmeira ?e não mais na de Humberto Carrão.

Vivido pelo jovem ator Adanilo, na primeira parte da novela, Deocleciano, o braço direito de Inocêncio, é interpretado por Jackson Antunes. Sua mulher, Morena, antes personagem de Uiliana Lima, agora é interpretada por Ana Cecília Costa.

Já o mascate Rachid é dividido entre pai e filho. Na segunda fase de "Renascer", Gabriel Sater dá lugar a Almir Sater.

Outros 18 personagens são incorporados, agora, à trama do folhetim, notadamente os filhos de José Inocêncio. Marcello Melo Jr. dá vida a José Bento, enquanto os papéis de José Venâncio e José Augusto são feitos, respectivamente, por Rodrigo Simas e Renan Monteiro.

Outro destaque da novela é a personagem Buba, mulher de José Venâncio, que sonha em ser mãe, mas sofre preconceito por ser uma mulher trans. No remake de Luperi, Buba é interpretada pela atriz trans Gabriela Medeiros.