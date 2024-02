RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após lotar o Estádio Nilton Santos -Engenhão no último final de semana, o cantor Zeca Pagodinho, 65, anuncia cruzeiro temático para comemorar os 40 anos de carreira.

Entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2024, o Porto de Santos será o ponto de partida do transatlântico MSC Seaview, que pode receber até cinco mil pessoas. Com o tema "Deixa a vida me levar", clássico o sambista, o cruzeiro promete muita música e cerveja. Realização tem parceria com a PromoAção.

Zeca vai convidar amigos e nomes consagrados para completar o time de atrações: Vanessa da Mata, Dilsinho, Jorge Aragão, Xande de Pilares e Fundo de Quintal e Diogo Nogueira estão confirmados. Serão 72 horas de samba, música brasileira e espetáculos de comédia.

Os valores das cabines variam de acordo com o andar, a opção de janela, varanda ou jacuzzi e outros luxos. A cabine interna para duas pessoas é a mais barata, custando R$ 7.536 (em 12 parcelas de R$ 239 e R$ 900 de taxas). Shows, alimentação e seguro estão inclusos, mas bebidas, refeições em restaurantes temáticos e excursões terrestres ficam de fora.

A cabine mais cara é a Yacht Club, que pode chegar ao valor de R$ 56.040 (em 12 parcelas de R$ 859 e R$ 900 de taxas) na opção para cinco pessoas. Essas cabines são localizadas em área privativa, oferecem jantar em restaurante exclusivo e incluem bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de embarque e desembarque prioritário.

A infraestrutura conta com diversas áreas de lazer, como piscinas, 19 bares e lounges, teatro, discoteca e pista de boliche. Sucessos como "Verdade", "Deixa a vida me levar", "Vai vadiar" e "Lama nas ruas" devem compor o setlist na apresentação de Zeca.

Navio do Zeca

Quando: 6 a 9 de novembro

Onde: porto de Santos

Cabines a partir de R$ 3.768,00 - valor por pessoa (via site do evento)