ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Paramount vive uma crise financeira que ficou visível nas últimas semanas. A empresa, que se chamava Viacom até 2020, cancelou investimentos que fazia no mercado brasileiro e reduziu produções.

O reality show de pegação Rio Shore, campeão de audiência no Paramount+ e na MTV, onde era exibido também, teve sua produção cancelada, após três temporadas.

O que chama a atenção é que a quarta temporada havia sido gravada nos Estados Unidos, no fim de 2023. Mesmo com a produção já em edição, a Paramount optou por cancelar o Rio Shore.

O fato pegou o elenco da produção de surpresa. Na última temporada, o Rio Shore teve participação da influenciadora Jojo Toddynho. A atração costumava viralizar por ter cenas de sexo explícito.

Já o Drag Race Brasil não será levado ao ar na MTV e no Paramount. A produção de Ru Paul foi renovada para uma segunda fase, mas irá ao ar somente no Wow Presents Plus, streaming próprio da drag queen.

O Paramount optou por não co-produzir a produção no Brasil por não ter o retorno esperado. Outras atrações nacionais que tiveram apenas uma temporada em 2023, como o Beija Sapo, não foram renovadas.

Os cortes fazem parte de uma medida da Paramount para cortar gastos. No fim de 2023, a Warner Bros Discovery fez uma proposta para comprar a companhia e fazerem uma fusão.

No momento, a Paramount Global vale em torno de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 49,5 bilhões na cotação atual), enquanto o valor da Warner se aproxima dos US$ 29 bilhões (R$ 143,7 bilhões). A Warner, recentemente, se fundiu a Discovery.