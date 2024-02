SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os produtores da série "The White Lotus" demitiram o ator Milos Bikovic após ele ser acusado de apoiar a Rússia na guerra que o país trava contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022. O ator, porém, nega as acusações.

"Hoje, uma campanha direcionada foi desencadeada contra mim, aparentemente como uma manobra externa para influenciar decisões que podem criar um precedente perturbador que obscurece a essência da liberdade artística", disse Bikovic em um comunicado. "O resultado de tal narrativa é o triunfo do absurdo e a derrota da arte."

Quando a HBO anunciou a escalação de Bikovic, em janeiro, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia deixou claro seu descontentamento.

Em uma postagem no X, antigo Twitter, representantes do órgão disseram que o ator apoiava a Rússia desde o início da invasão da Ucrânia.

Bikovic, porém, rebateu as acusações e disse não apoiar nenhuma guerra, afirmando que cresceu sob os conflitos na antiga Iugoslávia.

"Aos 11 anos de idade, passei dias e noites em abrigos enquanto minha terra natal e minha cidade natal eram bombardeadas. Jamais poderia desejar tal devastação a alguém", disse ele. O ator Julian Kostov foi escalado para substituir Bikovic.

A terceira temporada de "The White Lotus" deve começar a ser produzido em Koh Samui, Phuket e Bangkok, na Tailândia, ainda neste mês. Os detalhes do enredo são mantidos em segredo, mas o que se sabe é que a atração da HBO acompanhará um novo grupo de hóspedes do resort White Lotus.