RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Contratado no final de 2023 para narrar o Campeonato Paulista de 2024, Oliveira Andrade foi demitido da Record com um pouco mais de um mês de casa e afirma que o desligamento aconteceu por telefone. O narrador não esconde a decepção com a direção da emissora e, em recente entrevista, classificou o episódio como um pior da sua vida profissional.

"Fiquei mal. Foi um ato desrespeitoso com a minha carreira de 40 anos de narração esportiva. Me expondo de uma maneira... Levei dois dias para absorver o baque. Não esperava e com certeza foi o pior episódio que aconteceu na minha carreira", conta em entrevista ao podcast "Tomando uma Com".

Andrade reforça que estava em casa, quando recebeu um convite da Record. "Eles conheciam o meu trabalho e não fui pedir emprego", ressalta. Ele diz também que antes de ser demitido, ninguém o procurou para falar sobre uma possível mudança na sua forma de narrar os jogos. "Eles iriam receber um não e explicaria o motivo: 'quer que dê uma de Cazé [youtuber esportivo] e comece a falar palavrão? Isso daqui é uma TV aberta' e não mudaria."

Oliveira Andrade também reclama do improviso logo no primeiro dia de trabalho. "Era uma equipe nova e improvisaram algumas pessoas para tocar esse pacote de transmissão do Campeonato Paulista. Dava para sentir que eles estavam meio perdidos. Preocupados em fazer um bom trabalho", alegou o profissional, contando que precisou gravar um piloto horas antes da transmissão e isso o desestabilizou.

O narrador acredita que as críticas negativas nas redes sociais pesaram na sua demissão e comenta sobre a parte financeira com a Record. "Está tudo acertado". Ele também opina sobre o seu substituto Lucas Pereira (que tinha sido demitido e voltou para a emissora). "Nada contra. Mas, espera um pouco, você me tirar para colocar o Lucas? O Lucas também um locutor clássico. Ele também não tem grandes novidades. Então, estou sem saber realmente o que aconteceu", conclui Oliveira Andrade.