ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A RedeTV! e a NFL (National Football League), liga de futebol americano, estão em conversas avançadas para a renovação do contrato de transmissão dos jogos. A emissora transmite partidas da competição desde o ano passado.

A negociação é para uma extensão de vínculo por mais dois anos. O atual acordo termina na próxima temporada, que tem seu início em setembro deste ano e vai até fevereiro de 2025.

Ou seja, o novo contrato seria válido até 2027. As conversas estão em termos avançados, especialmente porque as duas partes desejam a continuidade da parceria.

A RedeTV! está bastante satisfeita com o desempenho comercial da NFL. As transmissões, que acontecem nas tardes e noites de domingo, têm alta aceitação de marcas que normalmente não anunciam na emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

Atualmente, a RedeTV! tem contrato com a Perdigão e com a Pizza Hut para ações de merchandising. Somente no Superbowl deste ano, marcado para o próximo domingo (11), serão sete patrocinadores.

Além de Perdigão e Pizza Hut, assinaram Itaú, KFC, Aiwa, Mycon e New Era. A audiência ainda não é a ideal: os jogos variam entre 0,3 e 0,5 ponto de média na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

Mas mesmo sem tanto público, quem assiste agrada: o perfil de público de futebol americano é majoritariamente de classe AB, de maior consumo financeiro, o que agrada o mercado publicitário.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a RedeTV! diz que não pode comentar publicamente sobre situações de contrato por causa de cláusulas de confidencialidade.