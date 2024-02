SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Rafa Kalimann, 30, fará a sua estreia como atriz em "Família É Tudo", próxima trama das 19h de autoria de Daniel Ortiz com estreia programada para março. Para isso, tem feito cursos e estudado bastante. Apesar do nervosismo, ela afirma que está pronta para encarar o novo desafio.

"Está sendo tão gostoso interpretar a Jéssica. Claro que existe tensão, mas sou disciplinada e na hora eu consigo relaxar", disse em papo com a imprensa na manhã desta quinta (8).

Na história, Jéssica é a melhor amiga de Electra (Juliana Paiva). Controladora e calculista, ela é a filha de um dos sócios de uma produtora e não espera muito depois que a amiga é presa injustamente para fisgar o amado dela, Luca Baggio (Jayme Matarazzo).

Com Jayme, inclusive, Rafa diz ter tido boas trocas. "A primeira conversa que tive com ele foi ótima e ele pediu para eu me divertir em cena e me soltar. Isso fez toda a diferença para mim. Agora estou aproveitando a oportunidade e grata a ela", emenda a atriz sobre o papel que julga denso e profundo.

"Chego com o pé direito com uma equipe preparada e generosa comigo. Espero que as pessoas gostem", completa.

E a escalação de Rafa já tem surtido efeitos na produção. Empresas têm procurado o comercial da emissora interessados em ações publicitárias que aproveitem a influenciadora na produção de Daniel Ortiz.

Uma delas é a Brahma, que tem Kalimann como uma de suas garotas-propaganda. A ideia é fazer uma ação com a ex-BBB durante uma cena da novela, além de também colocar comerciais da marca nos intervalos do folhetim.

O fato está sendo comemorado pela Globo, porque procura publicitária é algo que conta muito na emissora atualmente.