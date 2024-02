SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Direto do BBB 24 (Globo), Boninho chorou nas redes sociais. Mas engana-se quem pensa que as lágrimas vieram devido a algo que tenha ocorrido no reality. Na verdade, o motivo da emoção foi um presente recebido da emissora.

"Eu falei com o Paulo Rabello se eu conseguiria ter para minha lembrança, fitas físicas que a gente gravava. E aí a galera da Globo me mandou esse presente, o pessoal do acervo separou umas fitas para mim", disse ao mostrar o presente.

"Acabei de ganhar um presente lindo que me tocou muito do time de tecnologia da Globo. Fiquei mega emocionado com o carinho de vocês", emendou.

"Praticamente nasci na TV Globo e me bateu saudade do meu passado", contou Boninho, já com a voz embargada. No material, há programas que ele fez como algumas edições antigas do Som Brasil.