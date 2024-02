SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 41, exibiu suas habilidades sambando no trio elétrico comandado pelo namorado, Diogo Nogueira, 42.

A atriz acompanhou o namorado no bloco Clube do Samba, no Rio de Janeiro. Diogo comandou o trio com seu show, enquanto Paolla animou a multidão e se jogou no samba.

"Comemorando 45 anos de Clube Do Samba. Tá lindo demais!", escreveu a artista, em publicação no Instagram.

Ela apostou em um look composto por saia e sutiã cinza, além de muitos acessórios. Paolla usou brincos maximalistas de argola, braceletes e uma joia que cobria todo seu dorso.