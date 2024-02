SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro entraram com pedido de punição contra a escola Viradouro por, supostamente, usar mais de 15 pessoas em sua comissão de frente.

A ESCOLA PODE PERDER O TÍTULO?

As escolas Grande Rio, Mocidade Independente, Beija-Flor e Imperatriz pediram a punição da Viradouro. As agremiações alegam que ela levou para a Sapucaí mais de 15 componentes, o que violaria a regra dos desfiles.

A polêmica gira em torno de participantes que aparecem imóveis, escondidos sob palhas, em cima do elemento alegórico. Se contabilizados como integrantes mesmo quando imóveis, o número total de participantes seria muito superior a 15.

A prática de usar mais componentes não é nova, mas geralmente eles ficam fora de cena, se alternando, o que está sendo contestado agora. O recurso foi levado à Liesa (Liga das Escolas de Samba do Rio) às 12h de ontem (14) e será analisada até hoje (15), segundo a Liesa.

A torcida da Viradouro chegou a comemorar ao ser anunciado que não haveria punições antes do início da apuração. "Chora", gritaram na torcida.

Apesar da possibilidade de haver punição, é muito difícil que isso tire o título da Viradouro. De acordo com o regulamento, infrações relacionadas ao número de componentes na comissão de frente podem ser punidas com 0,5 ponto. Mas a Viradouro conquistou o título com uma diferença de 0,7 ponto.

