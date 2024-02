SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Vitória", último trabalho do cineasta Breno Silveira antes de sua morte em 2022, e com Fernanda Montenegro como protagonista, vai estrear no dia 15 de agosto.

Na trama, a atriz encarna uma mulher que filmou por conta própria a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e levou a denúncia à polícia. O filme é baseado numa história real.

O projeto nasceu encabeçado pelo cineasta Breno Silveira, que morreu de mal súbito no primeiro dia de filmagens. Andrucha Waddington foi quem assumiu a direção do longa.

"Vitória" é o primeiro filme produzido pela plataforma de streaming Globoplay a chegar aos cinemas.