SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jornalistas, amigos e famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens ao colunista da Folha e roteirista Tony Goes. O jornalista publicava textos três vezes por semana no F5, em que comentava o mundo do entretenimento e fazia análises e críticas de TV. Ele morreu na madrugada desta quinta-feira (15) após falência hepática em decorrência das complicações de um câncer no intestino, descoberto em 2021.

Grande amigo e "quase irmão" de Tony, o apresentador Zeca Camargo publicou uma mensagem de carinho em seu Instagram. "Meu parceiro de viagem, meu amado humorista, meu termômetro cultural, meu colega de vida embarcou agora num portal maior, de luz", postou.

A autora de novelas Rosane Svartman lembrou do bom coração do colunista. "Conheci Tony falando de novela, televisão e cinema. Sua generosidade, amor pelas histórias e conhecimento me impressionaram desde sempre", escreveu.

A atriz Lilia Cabral afirma que era sempre um prazer ser entrevistada por ele. "Fiquei muito triste. Era um jornalista tão bem informado de tudo. Vai fazer falta e muita", diz.

Erick Brêtas, jornalista que recentemente deixou a TV Globo após 26 anos na empresa, foi outro amigo a lamentar a notícia. "Que tristeza. Tony era um cara culto, dono de texto elegante e um amante das artes. Deixa saudades", publicou.

Astrid Fontenelle colocou uma foto de Tony em seus stories e disse que "hoje o céu estará mais estrelado", e que seu amigo pessoal, "crítico dos bons", fará muita falta.

Barbara Gancia, ex-colunista da Folha de S.Paulo, também deu seu testemunho sobre como Goes "era lindo, charmosérrimo e um verdadeiro gentleman". "Tinha certeza que você iria passar por cima desse maldito [câncer], iria matá-lo de tanto rir. Mas tumor não tem senso de humor, é guloso, só sabe escolher os mais iluminados e queridos. Vou morrer de saudades".

Parceira de F5, a colunista Rosana Hermann dedicou uma postagem em seu Instagram para rememorar os momentos em que ambos puderam compartilhar das mesmas cabines de filmes e estreias. Ela revela que os dois projetavam a criação de um podcast juntos.

"Escrevemos, demos o nome, vimos o nome ser roubado, rimos, continuamos oferecendo para possíveis parceiros. Esse ano o podcast iria sair. Mas minha dor não é nada diante do que todos estamos sentindo coletivamente, a perda desse cara incrível, divertido, lindo em todos os sentidos, corajoso, culto, talentoso, amoroso", escreveu.

Roteirista da Globo e de filmes nacionais como "Linha de Passe", de Walter Salles e Daniela Thomas e "O Grande Circo Místico", de Cacá Diegues, George Moura enalteceu a paixão de Tony pela TV e seu talento para escrever sobre o assunto que dominava como poucos e tanto o interessava.

"Ele era um grande conhecedor e um apaixonado pela televisão. Quando morre um apaixonado, o objeto de sua paixão sempre perde e perdemos todos. Sem Tony, a resenha da TV fica menos inteligente, menos crítica e menos informada. Que descanse em paz. Obrigado por ter dedicado seu tempo e olhar para falar da narrativa mais popular do pais: a TV", disse Moura ao F5.

A atriz Marina Provenzzano definiu como um privilégio ter sido entrevistada por Tony. "Agradeço por ter tido a oportunidade de ter uma conversa tão boa com ele. Um dia vão achar a cura para o câncer e este dia vai ser maravilhoso".

Outros amigos e colegas de profissão lamentaram a perda, tais como os colunistas Mauricio Stycer, Xico Sá, Fefito e Nilson Xavier, que lembrou da parceria entre eles. "Sempre muito camarada e doce quando nos encontrávamos em teatro ou coletivas de TV. A notícia me deixou triste", pontuou Xavier.