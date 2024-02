SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo álbum de Beyoncé, previsto para ser lançado em 29 de março, é do gênero country. No último final de semana, a cantora divulgou duas canções da nova produção.

No entanto, os fãs da artista se mobilizam nos últimos dias após uma rádio de Oklahoma se recusar a tocar a nova faixa, intitulada "Texas Hold 'Em". "Não tocamos Beyoncé no KYKC porque somos uma estação de música country", disse o gerente, Roger Harris.

Nos Estados Unidos, existe um debate sobre a representatividade de artistas negros no gênero musical. Justin McGowan, o ouvinte que fez o pedido, postou uma captura de tela da troca de email e pediu que outros fãs contatassem o local.

Com a repercussão do caso e mensagens de admiradores revoltados, a rádio voltou atrás e colocou a canção no ar três vezes. "Não tocamos ela em nossa estação country porque ela não é uma artista country. Bem, agora acho que ela quer ser, e nós somos todos a favor."

Harris ainda afirmou que a escolha deles é guiada pelas paradas musicais.