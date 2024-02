SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sexta-feira (16) começou com uma nova dinâmica na casa do BBB 24. Ao entrarem no confessionário para o raio X diário, os confinados se depararam com o jogo Perde ou Ganha.

A disputa era uma espécie de pinball, que resultava na retirada ou acréscimo de estalecas. Com o novo saldo, os participantes decidiram se queriam participar do leilão do Poder Curinga.

Quem ganhou a disputa foi MC Bin Laden, que arrematou o Poder Iluminado, que vale uma imunidade. Ele começou com 2530 estalecas, ganhou 500 e ofertou 3030 pelo Curinga. A compra garante a ele imunidade na formação do Paredão.