SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Caetano Veloso anunciou, nesta sexta-feira (16), que fará sua última turnê internacional. As apresentações começam em Houston, nos Estados Unidos, no dia 24 de março.

Os shows, que fazem parte da turnê "Meu Coco", vão percorrer estados americanos como Washington, Califórnia, Nova York e Massachusetts.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do artista e têm preços que variam de acordo com o local da apresentação.

No ano passado, o cantor fez uma série de shows dedicada ao disco "Transa", álbum lançado em 1972, quando o baiano estava no exílio. Veja abaixo as datas das apresentações da turnê "Meu Coco".

01 e 02/03: Porto Alegre, Auditório Araújo Vianna

24/03: Houston, The Hobby Center

27/03: Seattle, The Moore Theatre.

29/03: Oakland, Paramount Theatre

31/03: Los Angeles, LA Phil ? Disney Hall.

03 e 04/04: Brooklyn/NYC, BAM.

06/04: Newark/NJ, New Jersey Performing Arts Center (NJPAC).

09/04: North Bethesda/MD, The Music Center at Strathmore.

11/04: Princeton/NJ, Matthews Theater.

13/04: Boston/MA, Orpheum Theatre.