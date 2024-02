ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecida por ter feito diversos trabalhos na Globo recentemente, a atriz, jornalista e humorista Dadá Coelho é a nova contratada da TV Brasil. Dadá fará o novo Sem Censura com Cissa Guimarães, que estreia no próximo dia 26 na programação do canal público.

A atração continuará nas tardes da emissora, onde está no ar desde 1985. Nos últimos dias, a equipe se reuniu nos estúdios da TV Brasil, no Centro do Rio de Janeiro, para gravações de testes para a estreia da nova fase da atração.

Também estarão ao lado de Cissa Guimarães a bancada do Sem Censura, o diretor de cinema e teatro Rodrigo França e a jornalista cultural e radialista Fabiane Pereira.

Eles se revezam na atração com outros nomes que já são da emissora, entre eles Katy Navarro, jornalista e apresentadora de programas de rádio e televisão, que já comandou o Sem Censura em outras temporadas.

Por fim, Bia Aparecida, cantora, jornalista e também apresentadora de atrações musicais da TV Brasil, e Murilo Ribeiro, o Muka, também terão participação na atração.

Dadá Coelho fez trabalhos na Globo entre 2012 e 2016. Passou por programas como Fantástico, Amor e Sexo, e foi repórter do BBB 16. Como atriz, fez a novela "Flor do Caribe" (2013).

O Sem Censura faz parte da programação da TV Brasil desde 1985, quando estreou com Tetê Muniz como apresentadora - mas ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou o programa de 1996 a 2016.