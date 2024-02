SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Baby do Brasil falou mais uma vez sobre a polêmica com Ivete Sangalo no Carnaval em entrevista nesta sexta-feira (16). A cantora disse que agiu como criança ao dizer que o apocalipse estava chegando e apontou o motivo.

"É uma loucura que acontece comigo. É uma criancice que eu tenho e, às vezes, fica um pouco irresponsável", justificou Baby, em entrevista ao UrbNews. "Mas eu quero dizer que eu e a Ivete somos amigas", continuou a cantora, dizendo que entende a reação da dona do hit "Macetando".

"É que ela tomou um susto muito grande", disse Baby. "Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e de repente a pessoa falar do arrebatamento, e falar do apocalipse? Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela está vendo", completou.

A cantora também disse que momentos estranhos acontecem com ela desde pequena e que, por isso, falou sobre o Apocalipse para Ivete: "Acontece que eu sou 'popstora', eu sou 'rockstora', eu fui arrebatada em maio de 1999, eu fui abduzida. Mas ninguém sabe disso, vai estar na minha biografia. Minha filha, Sara, também. Eu vim com um caroço enorme aqui (na testa)".