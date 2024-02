SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em cartaz nos cinemas desde a última quinta-feira (15), "Zona de Interesse" ganha uma sessão gratuita seguida de debate na próxima terça-feira (20), no MIS (Museu da Imagem e do Som). O longa recebeu cinco indicações ao Oscar 2024.

A trama acompanha a família de Rudolf Höss, comandante do campo de concentração de Auschwitz. Morando ao lado do local de extermínio, ele se esforça para construir uma vida tranquila com sua esposa,

Hedwig -vivida por Sandra Hüller, protagonista de "Anatomia de uma Queda".

A sessão gratuita abre a primeira edição do Ciclo de Cinema e Psicanálise de 2024, programa mensal do MIS. O evento conta com um debate entre a psicanalista Luciana Saddi e o jornalista Moises Rabinovici, com mediação da psicanalista Raya Angel Zonana.

Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do museu.