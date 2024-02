SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raquele, a nona líder do BBB 24, colocou Alane, Deniziane e Matteus na mira do seu voto para a formação do Paredão do próximo domingo (18). Quando conquistou a liderança na última quinta (15), a sister descobriu pela central do líder que foi votada por 18 vezes na edição.

O trio apareceu na televisão do quarto como as pessoas que mais tentaram colocar Raquele na berlinda. Além disso, a sister descobriu uma movimentação entre eles para tentar colocar seus aliados, Michel e Giovanna, no Paredão.

A líder levou as informações em consideração para justificar as pulseiras, "votou e vai ser votado", afirmou.

COMO SERÁ O PAREDÃO?

De acordo com a dinâmica da semana, a berlinda será formada da seguinte forma: indicação da líder, indicação do anjo e os dois mais votados da casa. Com exceção do voto de Raquele, os outros emparedados disputarão uma prova bate-volta e um deles vai se salvar.

A prova do anjo dessa semana será disputado no sábado (17) e, como todos da edição, deixa o ganhador imune.

MC Bin laden comprou o poder curinga e conquistou a própria imunidade nesta semana, nenhuma pessoa da casa sabe dessa informação.