SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo revelou que está torcendo para Davi ser campeão do BBB 24 (TV Globo).

Durante seu bloco de Carnaval, a cantora, que estava acompanhada de Juliette, comentou sobre o reality show e expôs seu apoio a Davi.

Ivete: "A minha torcida é para Davi ganhar o Big Brother. Porque eu estou com uma pessoa aqui em cima do trio, que é a Juliette, que, no dia que ela entrou no Big Brother, ela foi super amorosa. Eu me lembro o dia que você entrou. Você abraçou o Fiuk, falou pra cacet*...".

Juliette: "Abafa o caso!".

Ivete: "Aquela casa deixa a pessoa doida, né? E a bichinha segurou uma peteca... E eu vejo a história de Davi se construir assim. Gente de bem, trabalhador. Ele tem 20 anos? 21? O bicho é miserável, tem a cabeça boa, e o povo tá descendo a madeira no menino lá. A minha torcida é declarada para o Davi. Nunca falei isso, mas vou falar, porque eu não estou aguentando. Estão apertando a mente do menino porque o menino é inteligente, articulado".