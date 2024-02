ARACAJUM, SE (FOLHAPRESS) - Das grandes diferenças que a nova versão de "Renascer", atualmente no ar no horário das nove da Globo, a maior delas são os vários lançamentos que a trama trouxe para a televisão. É o caso do ator Juan Queiroz.

Conhecido do teatro e do cinema, Queiroz fará sua primeira novela na produção escrita por Bruno Luperi. Ele será Pitoco, um jovem morador de rua que é apaixonado por Teca (Lívia Silva), que tem sua vida mudada após ser atropelada por Buba (Gabriela Medeiros).

Nos últimos seis anos, Queiroz tentava uma chance na TV, fazendo testes para diversas produções, como afirmou em entrevista para o F5.

"Sempre foi um sonho gigante trabalhar como ator. Em 2017, eu entrei para o Registro da Globo através do Lauro Macedo, que é um pesquisador de elenco na Globo. E comecei a fazer testes. Fiz vários para trabalhos diferentes, não só novelas. E sempre isso, sempre uma tentativa, sempre uma proximidade muito grande, um carinho muito grande dos produtores da Globo", relatou.

"Até que veio o convite pro teste de Renascer, com um texto lindo, um texto que eu me apaixonei de cara. Já no teste tinha um brilho no olhar imenso no personagem, que eu tentei trazer para mim. Eu acho que é isso, eu acho que foi uma sequência de tentativas, uma persistência e quase que uma... insanidadezinha assim, sabe? (risos). Mas que tá sendo maravilhoso pra mim", brincou.

Na versão original, Pitoco foi interpretado por Orbedan Júnior, que teve no papel uma boa alavanca para outros trabalhos na televisão. Juan espera que essa alavanca aconteça também.

"Eu tô ansioso pra viver o Pitoco durante um ano e depois viver outros personagens durante outros anos. Outro ponto que me atrai muito nas novelas é a relação com o público. Meu pai é extremamente noveleiro. E eu o vejo se revoltando ou amando personagens. E a novela, a telenovela, é um gênero do audiovisual que eu acho que é o mais consumido no Brasil", desejou.

Falando na primeira versão, Juan Queiroz admitiu que tem assistido a produção original para ajudar na composição do personagem. Em dado momento, Picoto vai para Ilhéus, onde está o núcleo principal da novela. E é esse momento que ele assiste agora .

"Vi inclusive algumas cenas de quando o Pitoco vai a Ilhéus atrás da Teca. É muito difícil dizer que não usei nada do que eu vi para compor, porque é isso, a gente acaba inconscientemente pegando alguma coisa de tudo que a gente vê e do que a gente experimenta", relata.

"O corpo do ator é uma coisa porosa. A gente é atravessado por tudo que a gente assiste. E eu achei o Pitoco do Oberdan lindo. Um brilho no olhar, uma inocência, um amor pela Tequinha, que passa, às vezes, do amor romântico e vira quase de irmandade. Ele quer o bem dela acima de tudo. Eu vejo muito isso no Pitoco que eu tô construindo. Essa forma de olhar pra ela com admiração, com um carinho que é inerente ao personagem", concluiu.

As primeiras cenas de Pitoco em "Renascer" irão ao ar no capítulo desta segunda-feira (19), na Globo.