SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme 'Oppenheimer' foi o grande vencedor do Bafta este ano. A principal premiação de cinema do Reino Unido aconteceu neste domingo (18). No total a cinebiografia do inventor da bomba atômica arrematou sete prêmios, entre eles o de melhor ator, entregue para o irlandês Cillian Murphy.

Robert Downey Jr. foi considerado o melhor ator coadjuvante e Christopher Nolan, o melhor diretor. Entre os filmes mais premiados, se destacam "Pobres Criaturas", que levou cinco prêmios, incluindo o de melhor atriz com Emma Stone. Já "Zona de Interesse" ganhou as categorias melhor filme em não língua-inglesa, melhor filme britânico em som.

Veja abaixo a lista de indicados e vencedores, marcados em negrito.

Melhor filme

'Anatomia de uma Queda'

'Os Rejeitados'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

Melhor Filme Britânico

'Todos Nós Desconhecidos'

'How to Have Sex'

'Napoleão'

'The Old Oak'

'Pobres Criaturas'

'Rye Lane: Um Amor Inesperado'

'Saltburn'

'Scrapper'

'Wonka'

'Zona de Interesse'

Melhor ator

Bradley Cooper, por 'Maestro'

Colman Domingo, por 'Rustin'

Paul Giamatti, por 'Os Rejeitados'

Barry Keoghan, por 'Saltburn'

Cillian Murphy, por 'Oppenheimer'

Teo Yoo, por 'Vidas Passadas'

Melhor atriz

Fantasia Barrino, por 'A Cor Púrpura'

Sandra Hüller, por 'Anatomia de uma Queda'

Carey Mulligan, por 'Maestro'

Vivian Oparah, por 'Rye Lane: Um Amor Inesperado'

Margot Robbie, por 'Barbie'

Emma Stone, por 'Pobres Criaturas'

Melhor ator coadjuvante

Robert De Niro, por 'Assasinos da Lua das Flores'

Robert Downey Jr., por 'Oppenheimer'

Jacob Elordi, por 'Saltburn'

Ryan Gosling, por 'Barbie'

Paul Mescal, por 'Todos Nós Desconhecidos'

Dominic Sessa, por 'Os Rejeitados'

Melhor atriz coadjuvante

Emily Blunt, por 'Oppenheimer'

Danielle Brooks, por 'A Cor Púrpura'

Claire Foy, por 'Todos Nós Desconhecidos'

Sandra Hüller, por 'Zona de Interesse'

Rosamund Pike, por 'Saltburn'

Da'Vine Joy Randolph, por 'Os Rejeitados'

Melhor direção

Andrew Haigh, por 'Todos Nós Desconhecidos'

Justine Triet, por 'Anatomia de uma Queda'

Alexander Payne, por 'Os Rejeitados'

Bradley Cooper, por 'Maestro'

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'

Jonathan Glazer, por 'Zona de Interesse'

Melhor roteiro original

'Anatomia de uma Queda'

'Barbie'

'Os Rejeitados'

'Maestro'

'Vidas Passadas'

Melhor roteiro adaptado

'Todos Nós Desconhecidos'

'American Fiction'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'

Melhor fotografia

'Assassinos da Lua das Flores'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'

Melhor montagem

'Anatomia de uma Queda'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'

Melhor figurino

'Barbie'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Napoleão'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

Melhor design de produção

'Barbie'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'

Melhor maquiagem e penteados

'Assassinos da Lua das Flores'

'Maestro'

'Napoleão'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

Melhor trilha sonora

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Saltburn'

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso'

Melhor som

'Ferrari'

'Maestro'

'Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1'

'Oppenheimer'

'Zona de Interesse'

Melhores efeitos visuais

'Resistência'

'Guardiões da Galáxia Vol. 3'

'Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1'

'Napoleão'

'Pobres Criaturas'

Melhor direção de elenco

'Todos Nós Desconhecidos'

'Anatomia de uma Queda'

'Os Rejeitados'

'How to Have Sex'

'Assassinos da Lua das Flores'

Melhor documentário

'20 Dias em Mariupol'

'American Symphony'

'Beyond Utopia'

'Still: Ainda Sou Michael J. Fox'

'Wham!'

Melhor animação

'O Menino e a Garça'

'A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets'

'Elementos'

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso'

Melhor curta-metragem

'Festival of Slaps'

'Gorka'

'Jellyfish and Lobster'

'Such a Lovely Day'

'Yellow'

Melhor animação em curta-metragem

'Crab Day'

'Visible Mending'

'Wild Summon'

Melhor diretor, roteirista ou produtor britânico estreante

Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans e Alex Fry, por 'Blue Bag Life'

Christopher Sharp, por 'Bobi Wine: The People's President'

Savannah Leaf, Shirley O'Connor e Medb Riordan, por 'Earth Mama'

Molly Manning Walker, por 'How to Have Sex'

Ella Glendining, por 'Is Anybody Out There?'

Prêmio revelação

Phoebe Dyvenor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde

Melhor filme em língua não-inglesa

'20 Dias em Mariupol'

'Anatomia de uma Queda'

'Vidas Passadas'

'A Sociedade da Neve'

'Zona de Interesse'