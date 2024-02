SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Michel, o Anjo da semana no BBB 24 (Globo) teve uma missão diferente neste domingo (18). Ao invés de imunizar uma pessoa, ele ?que estava autoimune, precisou indicar ao Paredão. Lucas Henrique foi a sua escolha.

"Você me pegou de surpresa", brincou o anjo ao saber que indicaria uma pessoa. Ele relembrou de uma conversa na piscina com Lucas: "é um jogo que eu estou com dúvidas."

Michel venceu a Prova do Anjo desta semana com Giovanna e, pela segunda semana seguida, ficou imunizado no Paredão. Além de estar imune, a dinâmica da semana mudou, e o brother pôde colocar x na berlinda. Ele também ganhou um carro.