SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lucas venceu a Prova Bate e Volta e garantiu sua permanência por mais uma semana no BBB 24 (Globo), se salvando do nono Paredão do reality. Disputando com Matteus e Fernanda, o brother se deu bem e escolheu os números certos.

Antes do início da prova, os participantes sortearam a ordem do jogo. Com três fases, Fernanda, Lucas e Matteus tinham que falar um número e verificar se o telefone tinha uma mensagem positiva para passar de fase.