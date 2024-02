ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora das novelas desde 2017, quando fez uma participação da novela "Tempo de Amar", da Globo, a veterana atriz Regina Duarte pode estar na próxima novela infantil do SBT.

A emissora tem interesse no nome da atriz para fazer um papel de destaque na próxima produção, que ainda tem detalhes a serem definidos.

A tendência é que a história seja uma adaptação de "O Jardim Secreto", como já informou anteriormente a emissora. Mas a TV de Silvio Santos ainda estuda outras ideias, e a história produzida ainda pode mudar.

Procurada pela Folha de S.Paulo, o SBT diz que não há negociações em andamento e que não houve contratações para a próxima novela dedicada ao público jovem.

A emissora, porém, admite que tem interesse e que o nome de Regina Duarte foi levantado pela área de teledramaturgia para reforçar sua próxima novela.

Regina Duarte está fora da televisão desde 2020, quando deixou de ter contrato com a Globo para assumir um cargo no governo Jair Bolsonaro (2019-2022).

Sua passagem pela política durou pouco, e Regina Duarte tem se dedicado a uma carreira de artista plástica nos últimos anos. Regina também fez peças de teatro.

A próxima novela infantil do SBT não será feita junto com o Amazon Prime Video. Por corte de investimentos em produtos de ficção no Brasil, o streaming optou por encerrar a parceria.