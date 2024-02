SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em clima de preparação para a cerimônia do Oscar 2024, as exibidoras de São Paulo organizam uma nova edição da Semana do Cinema. De 22 a 28 de fevereiro, os ingressos serão vendidos a R$ 12, com algumas específicas das redes.

Nos cinemas UCI, o preço especial vale para todas as sessões, inclusive nas salas IMAX e XPLUS. Durante a semana, o combo com pipoca média e 2 refrigerantes de 500ml estará à venda por R$ 30.

Na rede Kinoplex, além do preço único de R$ 12 nas salas Standard e Kinoevolution, os clientes poderão assistir a filmes nas salas Platinum por R$ 24 e IMAX por R$ 14. Durante a promoção, quem pedir o combo Super, recebe o combo Giga -com maiores quantidades de pipoca e refrigerante- pelo mesmo valor.

No Cinemark, os bilhetes mais baratos podem ser comprados em todas as sessões nas salas tradicionais 2D e 3D. A rede também oferece três combos promocionais durante o período, sendo dois deles acompanhados de brindes. Já os membros dos programas Meu Cinemark, Cinemark Club e Club Black ainda ganham um desconto de 30% na compra das combinações.

Na rede Cinépolis, os ingressos para as salas tradicionais 2D e 3D, assim como para as salas Macro XE, terão preço único de R$ 12, enquanto para as salas VIP, IMAX, Júnior e 4DX, o valor será de R$ 29,90. O combo especial, composto por uma pipoca média salgada e duas bebidas, estará disponível por R$ 26.

Todas as unidades do Espaço Itaú de Cinema, o Cine A, o Cinesystem, os cinemas de rua Reag Belas Artes, Cine Marquise e Cinesala -exceto sofás- também participam da promoção.