SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Luan Santana, 32, reatou seu romance com a influenciadora Jade Magalhães, 30, após quatro anos do rompimento.

Uma fonte ligada a ela confirmou à Folha de S.Paulo que ambos estão de novo namorando. "Que bom que o Luan voltou para ela, que é uma joia rara", afirma a fonte.

No momento, ambos curtem uma viagem pelo México numa espécie de lua de mel. Entre idas e vindas, ambos estão juntos faz 12 anos.

Em 2020, foi Jade quem confirmou por meio de suas redes sociais o término do noivado com Luan. Os dois planejavam se casar no ano seguinte. Àquela altura, já existiam rumores de que o relacionamento não estava bem.

"Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim", escreveu Jade no Instagram.